Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Auf Kreuzung kollidiert

Bocholt (ots)

Zwei verletzte Autofahrer und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Bocholt-Spork abgespielt hat. Dazu war es gegen 09.30 Uhr gekommen: Ein 33-Jähriger befuhr die Dinxperloer Straße in Richtung Bocholt. Auf der Kreuzung mit der Sporker Ringstraße stieß der Isselburger mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammen - der Bocholter war von rechts in die Kreuzung eingefahren. Die Dinxperloer Straße ist an dieser Stelle bevorrechtigt. Beide Fahrer kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus.

