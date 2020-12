Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Petershausen) Polizei sucht Zeugen einer sexuellen Belästigung am Mittwochabend in der Schneckenburgstraße (16.12.2020)

Konstanz - PetershausenKonstanz - Petershausen (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung, die ein 48-jähriger Mann am Mittwochabend in der Schneckenburgstraße an einer jungen Frau begangen hat, sucht die Polizei dringend Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen ging der 48-Jährige gegen 17.10 Uhr nahe der Einmündung zur Reichenaustraße mit erhobenen Armen auf eine 21-jährige Frau zu, die etwa auf Höhe des Rewe Einkaufsmarktes auf dem Gehweg der Schneckenburgstraße unterwegs war. Unmittelbar daraufhin griff der Mann der Frau unsittlich zwischen die Beine und an den Po. Da die 21-Jährige in beiden Händen Einkaufstaschen trug, konnte sie sich nicht gegen den sexuellen Übergriff des Mannes wehren. Erst als zwei andere Frauen den Mann aufforderten aufzuhören, ließ dieser von der jungen Frau ab und wandte sich laut rufend in Richtung des angrenzenden Edeka-Parkplatzes. Einige Zeit später konnte der 48-jährige Mann infolge einer vorliegenden Personenbeschreibung von einer Polizeistreife als Tatverdächtiger in der Konstanzer Altstadt vorläufig festgenommen werden. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen der sexuellen Belästigung. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) in Verbindung zu setzen.

