Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Überwachungsmaßnahmen der Mannheimer Polizei am Wochenende

Mannheim (ots)

Aufgrund der erwarteten guten Witterung und des damit verbundenen erhöhten Besucheraufkommens wurden die frei zugänglichen Badeseen in Vogelstang und Rheinau am Samstag und am Sonntag hinsichtlich Parkverstößen aber auch der Einhaltung der Corona-Regelungen und des Grillverbots überwacht. Dabei konnte an beiden Tagen lediglich geringes Besucheraufkommen rund um die Badeseen festgestellt werden. Rund 40 Autofahrer mussten wegen verkehrswidrigem Parken beanstandet werden. Darüber hinaus wurden im Bereich des Vogelstang-Sees 15 Personen auf das bestehende Grillverbot aufgrund der Trockenheit (Waldbrandstufe 4) hingewiesen. 18 Personen mussten hinsichtlich des Verbots des Rauchens von Shishas im dortigen Bereich sensibilisiert. Mit den Personen wurden aufklärende Gespräche geführt, sodass sich diese einsichtig und kooperativ verhielten.

Darüber hinaus war die Verkehrspolizei auch in der Mannheimer Innenstadt hinsichtlich der Poser-Problematik bis in die Nachtstunden unterwegs. Hierbei kontrollierten die Beamten zahlreiche auffällige Verkehrsteilnehmer und stellten nachfolgende Sachverhalte fest:

An sechs Fahrzeugen waren Veränderungen vorgenommen worden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten Zwei Autos und ein Motorrad wurden zur eingehenden Untersuchung sichergestellt Gegen fünf Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verursachens unnötigen Lärms gefertigt Darüber hinaus wurden zahlreiche Verstöße gegen die StVO (Parken, Rotlicht und Benutzung Mobiltelefon) und die StVZO festgestellt und entsprechend geahndet.

All diese Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit werden fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell