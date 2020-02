Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0119 --Farbschmiererei auf Denkmal--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, Slevogtstraße Zeit: 15.02.2020, 17:00 Uhr bis 16.02.2020, 11:00 Uhr

Unbekannte beschmierten das Kaiser Friedrich Denkmal in Schwachhausen zwischen Samstag und Sonntag mit Farbe. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen bemerkten die Farbschmierereien an der Statue in der Slevogtstraße am Sonntagmorgen. Es handelt sich um Symbole und Schriftzüge mit hautsächlich politisch linkem und polizeifeindlichem Bezug. Die Unbekannten benutzten unter anderem pinkfarbene Lackfarbe und weiße Farbmarker.

Durch Zeugenaussagen kann der Zeitraum zwischen Samstag, 15.02.2020, 17:00 Uhr und Sonntag, 16.02.2020, 11:00 Uhr eingegrenzt werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell