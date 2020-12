Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen - Talmühle, B 491

Landkreis Konstanz) Auto kommt von Straße ab und prallt gegen einen Baum - Polizei sucht Unfallzeugen (16.12.2020)

Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und rund 25.000 Euro Sachschaden hat sich am Mittwoch, gegen 09.30 Uhr, auf der Bundesstraße 491 nahe der Eselsbrücke zwischen Engen und der Talmühle ereignet. Ein 32-jähriger Fahrer einer Mercedes B-Klasse war von Engen in Richtung Talmühle unterwegs und kam in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte der Mercedes frontal gegen einen Baum. Dabei zog sich der Autofahrer schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch einen eingetroffenen Notarzt brachte eine Rettungswagenbesatzung den Mann in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des mit rund 20.000 Euro beschädigten Mercedes. Hierfür musste die B 491 zeitweise gesperrt werden. Zu dem Unfall sucht die Polizei noch dringend Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

