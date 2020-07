Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher lösen Feueralarm aus

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte brachen am Samstag, 04.07.2020, gegen 1.00 Uhr in eine Schule auf dem Gelände der LWL-Klinik ein. Sie hebelten eine Zugangstür auf und gelangten so in ein Treppenhaus der Schule. Hier schlugen sie den Brandmelder ein, worauf dieser einen Alarm auslöste. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erbeutet. An der aufgehebelten Tür und dem Brandmelder entstand geringer Sachschaden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

