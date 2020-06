Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einschleichdieb entwendet Bargeld

LK Celle - Wienhausen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag gelangte ein unbekannter Täter in das Wohnhaus eines Ehepaares in der Bungerstraße. Hierbei nutzte er offenbar einen für sich "günstigen" Moment, in dem das Haus unverschlossen/offen war. Unbemerkt von den Geschädigten Eheleuten erlangte der Täter etwas Schmuck und Bargeld.

Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, bitte an die Polizeistation Wathlingen unter Tel. 05144-495460.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

PHK Koch, M.

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell