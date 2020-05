Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ergänzung zur Ruhestörung durch uneinsichtigen Bürger mittels überlauter Musik - Fortsetzung -

29221 Celle (ots)

Nachdem ein sehr uneinsichtiger 64 jähriger Celler zuvor aufgrund andauerndern ruhestörenden Lärms auffällig geworden war, wurde bekannt, dass dieser im Anschluss nach Abrücken der Einsatzkräfte vor die Haustür einer Mitbewohnerin des Mehrfamilienhauses kotete.

Doch damit weiterhin nicht genug. An einer Tankstelle in der Harburger Straße bepöbelte er in einem Zeitraum von über 1,5 h diverse Tankstellenkunden und versuchte diese mit blutverschmierten Händen anzugrapschen. Weiter habe der 64 jährige mit Händen auf die Dächer von Fahrzeugen der Tankstellenkunden gehauen. Den Aufforderungen des Tankstellenpersonals, umgehend das Gelände zu verlassen, wurde keinerlei Folge geleistet. Da der 64 jährige sich weiterhin sehr uneinsichtig zeigte, einem erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurde er letztendlich dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dort angelangt, wurden diverse Polizeibeamte beleidigt und beschimpft, die Gewahrsamszelle binnen weniger Minuten verunreinigt, weitere Strafanzeigen gegen seine Person wurden eingeleitet. Seitens hiesiger Dienststelle wird eine Langzeitingewahrsamnahme seiner Person angestrebt.

