Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte bei Alleinunfall

Hamm - Rhynern (ots)

Am Freitag, 03. Juli 2020, kam es gegen 20.35 Uhr auf der Wambelner Straße zu einem Alleinunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Corvette die Wambelner Straße in östliche Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache verliert der 24-Jährige in Höhe der Straße An der Rehwiese die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Er kommt auf die unbefestigte Bankette der Fahrbahn und kollidiert mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wird das Fahrzeug in den gegenüber liegenden Graben geschleudert und kommt auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 24-jährige Fahrzeugführer aus Welver sowie sein 26-jähriger Beifahrer aus Hamm können sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie werden mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär verbleiben. Das Fahrzeug sowie der Führerschein des 24-Jährigen wurden sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 45000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Wambelner Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (ab)

