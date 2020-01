Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Motorrollers

Zemmer (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.01.2020 geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein vor einem Wohnhaus in der Hauptstraße im Ortsteil Schleidweiler abgestellter Motorroller in Flammen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus und auch eine Hecke vor dem Haus wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich (06502-91570) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502-91570





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell