Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Kaminbrand in der Schulstraße; Rutesheim: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt; Sindelfingen: Zimmerbrand in der Steinenbronner Straße

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Weil im Schönbuch: Kaminbrand in der Schulstraße

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr rückten rund 20 Einsatzkräfte die Freiwilligen Feuerwehren Weil im Schönbuch und Böblingen mit drei Fahrzeugen und einer Drehleiter in die Schulstraße in Weil im Schönbuch aus. Mutmaßlich aufgrund von Glanzruß war ein Brand in einem Kamin eines Altbaus entstanden. Der Kamin hielt dem Feuer stand, so dass es zu keinem Sachschaden kam. Glücklicherweise gab es auch keine Verletzte.

Rutesheim: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 88 Jahre alter Mann, der am Dienstag kurz nach 17.00 Uhr am Ortseingang von Rutesheim die Bahnhofstraße überqueren wollte und von einem Fahrzeug erfasst wurde. Mutmaßlich ging der Senior, der dunkel gekleidet war und einen Rollator schob, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten über die Straße. Ein 70-jähriger Skoda-Fahrer, der die Bahnhofstraße von der Südstadt kommend befuhr, übersah den Fußgänger vermutlich und es kam zum Unfall. Der 88-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.100 Euro geschätzt.

Sindelfingen: Zimmerbrand in der Steinenbronner Straße

Vermutlich führte eine brennende Kerze am Dienstag gegen 13.30 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Reihenhaus in der Steinenbronner Straße in Sindelfingen. Die Freiwilligen Feuerwehren Sindelfingen und Böblingen befanden sich mit acht Fahrzeugen und rund 40 Wehrleuten im Einsatz. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Die betreffende Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 100.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell