Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt/Schafhausen/Merklingen: Serie von Diebstählen aus Pkw

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Seit Freitag hat es der Polizeiposten Weil der Stadt mit einer Reihe von Diebstählen aus Pkw zu tun. Bislang unbekannte Täter öffneten im Zeitraum von Freitag bis Dienstag in insgesamt sechs bekannten Fällen zum Teil unverschlossene Fahrzeuge in Merklingen und Schafhausen. In drei Fällen waren die Täter erfolgreich und entwendeten Bargeld und persönliche Gegenstände in dreistelligem Wert. In ebenso drei Fällen ist bislang nicht bekannt, wie sich die Täter Zugang zum Fahrzeug verschafften. Der letzten bekannten Fälle der Serie ereigneten sich mutmaßlich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Weil der Stadt unter der Telefonnummer 07033 52770 zu melden.

