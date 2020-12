Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS - Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen (16.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr in der Weiherstraße auf Höhe der Hausnummer 115 drei Autos zerkratzt. Zwei Fiat Punto und ein Mercedes waren auf der rechten Fahrbahnseite geparkt und hatten jeweils einen langen Kratzer an der rechten Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden beträgt rund 9.000 Euro. Personen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

