Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Auto rollt Straße hinunter (17.12.2020)

Oberndorf am NeckarOberndorf am Neckar (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden von rund 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstag gegen 10 Uhr in der Weidener Straße ereignet hat. Eine 59-jährige Frau stellte ihr Fahrzeug kurz am Fahrbahnrand ab, um etwas in den Briefkasten einzuwerfen. Als sie plötzlich bemerkte, dass ihr Auto ins Rollen geraten war, rannte sie diesem hinterher und versuchte, durch die offene Beifahrertür ins Fahrzeug zu springen. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Als das Fahrzeug zum Stillstand kam, wurde die 59-Jährige zwischen ihrem Auto und einem Gestrüpp eingeklemmt. Erst die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf, die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften angerückt war, konnte die Frau aus ihrer Notlage befreien. Ein Rettungswagen brachte die 59-Jährige in ein Krankenhaus, ihr Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

