Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Erneute Sachbeschädigungen am Haltepunkt Neugersdorf

Neugersdorf (ots)

Der Bahnhaltepunkt Neugersdorf wurde in den letzten Tagen erneut durch unbekannte Täter mittels schwarzem Edding Stift und blauer Farbe beschmiert. Festgestellt wurde dies am 16. Oktober 2020 gegen 17:40 Uhr. So wurden auf die Infotafel die Buchstaben "of" geschrieben, auf dem Geländer wurde mitgeteilt das "Max hier war "und mit einem spitzen Gegenstand die Buchstaben "MDMA und ein Herz" eingeritzt. Die Bundespolizei Ebersbach hat die Sachbeschädigungen aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sollte jemand "Max" kennen oder wissen was das Kürzel "MDMA" mit dem Herz bedeutet, kann er dies gern der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Telefonnummer 03586/76020 mitteilen.

