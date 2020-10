Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Lügen haben kurze Beine

Seifhennersdorf (ots)

Dies musste ein 22-jähriger Tscheche feststellen, als er am 15. Oktober 2020 gegen 17:45 Uhr durch Bundespolizisten in Seifhennersdorf kontrolliert wurde. Er war Beifahrer in einem tschechischen Citroen und konnte sich während der Kontrolle nicht ausweisen. Auf Nachfragen gab er Personalien an, welche so in Tschechien nicht existent sind und augenscheinlich falsch waren. Daraufhin wurde er mit zur Dienststelle genommen und über seine Fingerabdrücke identifiziert. Hier zeigte sich ganz schnell, warum er in der Kontrolle falsche Angaben zu seiner Person gemacht hatte. Er wurde mit seinen richtigen Personalien durch die Staatsanwaltschaft Hof wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Nachdem er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 678,50 Euro inklusive Kosten bezahlt hatte, konnte er die Dienststelle als freier Mann verlassen.

