Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Täter brechen in Toyota ein +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In einen abgestellten Toyota brachen unbekannte Täter am Montag, den 06. Juli 2020, gegen Mitternacht gewaltsam ein. Das Fahrzeug war zu Tatzeit in der Straße 'Am Hang' in der Gemeinde Dünsen abgestellt.

Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Tasche mit diversem Inhalt entwendet.

Die Gesamtschadenshöhe wurde auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen. (757117)

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell