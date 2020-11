Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einkaufsmarkt; Zeugen gesucht

Schönau/Rhein-Neckar-KreisSchönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über das letzte Wochenende hinweg, zwischen Samstag, den 14. November, 21.30 Uhr, bis Montag, den 16. November, 05.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Straße "In den Kreuzwiesen" ein, flexten den Firmentresor auf und entwendeten daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Die Ermittlungsgruppe "Eigentum" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an den Polizeiposten Schönau, Tel.: 06228/8230.

