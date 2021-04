Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210416 - 0449 Frankfurt-Bockenheim: Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 14. April 2021, gegen 18.40 Uhr, entdeckten Zeugen, dass bislang unbekannte Täter an die Außenwand des Verwaltungsgerichtes in der Adalbertstraße das Wort "Haram" gesprüht hatten. Versehen war das Ganze noch mit einem ca. 1qm großen Smilie-Symbol. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 150 EUR.

Personen, die in dieser Angelegenheit sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 13. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen.

