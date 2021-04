Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Unkel (ots)

Am Samstagnachmittag wurde auf dem Parkplatz des Vorteil-Centers in Unkel ein geparkter Pkw beschädigt. Die Polizei vermutet, dass ein anderes Fahrzeug beim Ausparken den geparkten Pkw touchierte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

