Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friesenhagen- Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fahrerin

Friesenhagen (ots)

Am 11.04.2021, gegen 19:20 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin die L 287 in Richtung Friesenhagen. In einer Rechtskurve geriet die junge Frau infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn mit ihrem Pkw nach links von der Straße ab und kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten. Dann prallte das Fahrzeug gegen eine Böschung und wurde durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert bis es schließlich im linksseitigen Straßengraben zum Stillstand kam. Die Fahrerin wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht; an ihrem Pkw entstand Totalschaden, insgesamt ca. 5000EUR.

