Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Streit führt zu gefährlicher Körperverletzung

Mönchengladbach (ots)

Eine persönliche Streitigkeit scheint der Grund für eine Messerstecherei gewesen zu sein, die sich am 12. April, gegen 13.20 Uhr auf der Aachener Straße ereignete. Dabei stach ein 71-Jähriger von hinten in den Oberkörper eines 46-Jährigen. Dieser erlitt Stichverletzungen im Schulterbereich, die in einem nahegelegenen Krankenhaus operativ behandelt wurden. Der Beschuldigte konnte widerstandslos in Tatortnähe festgenommen werden. Aufgrund der Stichverletzungen wurde zunächst von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen und eine Mordkommission eingerichtet. Eine Bewertung der Staatsanwaltschaft führte zu einer Rückstufung des Deliktes auf eine gefährliche Körperverletzung. Weitere Ermittlungsmaßnahmen werden ergriffen. (cr)

