Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 30-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall in Mönchengladbach-Hardt schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 30-jähriger Fußgänger aus Mönchengladbach ist gestern Abend, gegen 22:00 Uhr auf der Hardter Landstraße bei einem Verkehrsunfall von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der 58-jährige Fahrer eines VW Tiguan fuhr aus Richtung Mönchengladbach-Hardt über die Hardter Landstraße in Richtung Rheindahlen. Auf dem Teilstück zwischen Schlaaweg und der Straße In der Schlaa kollidierte das Auto mit dem Fußgänger, lud diesen auf und schleuderte ihn auf die Fahrbahn.

Nach Zeugenaussagen habe sich der 30-jährige auf der Straße befunden. Warum der Fußgänger auf der unbeleuchteten Straße war, ist nach wie vor unklar.

Der schwer verletzte Mann kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Autofahrer und seine vier weiteren Mitfahrer (w 58, m 27, w 24, w 26) standen unter Schock. Sie wurden vor Ort rettungsdienstlich versorgt und nach Hause gebracht.

Eine 31-jährige Mönchengladbacherin, die mit ihrem Auto aus Rheindahlen in Richtung Hardt unterwegs war, hatte den 30-jährigen Fußgänger bereits kurz vor dem Unfall auf der Straße wahrgenommen. Sie konnte noch im letzten Moment nach rechts über den Grünstreifen ausweichen und so eine Kollision verhindern. Dass ihr entgegenkommende Auto habe sie versucht per Lichthupe zu warnen. Im Rückspiegel habe sie dann Warnblinklicht wahrgenommen. Sie habe gewendet und sei zum Unfallort gefahren.

Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Fußgänger bereits im Vorfeld des Unfalles wahrgenommen haben. Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter 02161-29-0.(wr)

