Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann mit Dachlatte aufgefallen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Mann im Veilchenweg aufgefallen. Der 44-Jährige hatte eine Dachlatte bei sich und schaute auffällig in parkende Autos. Eine Polizeistreife sprach den Mann an. Wie sich herausstellte, stand er mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Die Beamten fanden bei dem Verdächtigen einen Joint, ein Plastiktütchen mit Marihuana und Amphetamin. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der 44-Jährige blickt jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln entgegen. Was er mit der Dachlatte vor hatte, ist nicht geklärt. |erf

