Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 34-Jährige leistete bei Festnahme Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Eine mit Haftbefehl gesuchte 34-Jährige leistete bei ihrer Festnahme am gestrigen Montagabend, 14. September, an der Horst-Gladbecker-Straße in Horst Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht. Gegen 19.30 Uhr wurde die Gelsenkirchenerin bei einem Einsatz wegen Ruhestörung überprüft. Gegen sie lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Gelsenkirchen wegen Nichterscheinen zur Hauptverhandlung nach gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung vor. Die Gesuchte wehrte sich gegen die Festnahme. Sie trat nach den Beamten und kratzte einen Polizisten am Arm. Die 34-Jährige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Der verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

