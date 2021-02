Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag im Geißbergring aus einem Auto einen Geldbeutel gestohlen. Der Wagen parkte zwischen 16 Uhr und 11 Uhr auf der Straße. Wie die Diebe es anstellten das Fahrzeug zu öffnen ist nicht geklärt. In der Brieftasche befanden sich etwa 100 Euro, eine Bankkarte und Ausweisdokumente. Das Portemonnaie, die EC-Karte und sämtliche Papiere fand später eine Spaziergängerin in der Nähe des Tatorts, das Bargeld fehlte. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell