Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ausgetrunken

Kaiserslautern (ots)

Ausgetrunken hat ein mutmaßlicher Ladendieb am Mittwoch in einem Supermarkt am Stiftsplatz. Der Mann nahm am frühen Nachmittag eine Getränkepackung aus dem Warenregal, trank und stellte die leere Packung zurück ins Regal. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und stellte den 18-Jährigen zur Rede. Das Getränk konnte der Mann nicht bezahlen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ermittelt. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell