Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall in Wickrath: Zwei schwer und sechs leicht verletzte Beteiligte

Mönchengladbach (ots)

Am Montagmorgen, 12.04.2021, kam auf der Gelderner Straße in Wickrath zu einem Verlehrsunfall, an dem zwei Autos und ein Linienbus beteiligt waren. Ein Mann und eine Frau trugen schwere Verletzungen davon. Fünf weitere Personen wurden leicht verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 38-jährige Frau zusammen mit ihrem gleichaltrigen Beifahrer in einem Citroën um 9.15 Uhr auf der Gelderner Straße in Richtung Adolf-Kempken-Weg unterwegs. Hinter ihr fuhr ein Audi, den eine 36-jährige Frau steuerte.

Zur gleichen Zeit befuhr ein Linienbus die Gelderner Straße in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die 38-Jährige mit dem Citroën auf diesen Fahrstreifen. Der Wagen kollidierte frontal mit dem Linienbus.

Durch die Energie des Zusammenstoßes drehte sich der Citroën und es kam zum Zusammenstoß mit dem Audi.

Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des Citroën schwer verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach letztem Kenntnisstand jeweils nicht.

Die 36-jährige Fahrerin des Audis, der Fahrer des Linienbusses sowie fünf weitere im Bus befindliche Personen (zwei Frauen und drei Männer) trugen leichte Verletzungen davon.

Der Bereich war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme gesperrt. Der Citroën wurde sichergestellt. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell