Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fleischköder im Schmölderpark - Weiterer Hundehalter erstattet Anzeige

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag hatte die Polizei Mönchengladbach darüber berichtet, dass ein Hund im Schmölderpark bei einem Spaziergang mit einem Fleischköder im Maul zu seinem Herrchen und dem Kind der Familie zurückkam. Als das Kind den Gegenstand aus dem Hundemaul nehmen wollte, erlitt sie Verletzungen an der Hand. Der Hund blutete am Maul. In dem Fleischköder befand sich eine Rasierklinge.

Daraufhin erstattete heute ein weiterer Hundebesitzer Anzeige bei der Polizei Mönchengladbach. Er berichtete hier, dass er am 24. März ebenfalls mit seinem Hund in dem Bereich im Schmölderpark unterwegs war. Am nächsten Tag ging es dem Hund nicht gut.

Aufgrund der Feststellungen beim Tierarzt und dem weiteren Verlauf muss zumindest angenommen werden, dass das Tier ebenfalls einen scharfen Gegenstand verschluckt haben könnte. Der Hund erholte sich nicht davon und starb am 26. März. Die Polizei nimmt auch in diesem Sachverhalt die Ermittlungen auf. Dass auch hier ein Fleischköder mit Rasierklinge ausgelegt war ist eine naheliegende Vermutung, der im Rahmen der Ermittlungen weiter auf den Grund gegangen wird.

Die Polizei Mönchengladbach warnt eindringlich, bei Spaziergängen in Schmölderpark ganz besonders auf die Hunde zu achten, da diese Köder aufspüren könnten, die bei der erfolgten Absuche vor Ort dem menschlichen Auge ggf. verborgen blieben. (cw)

