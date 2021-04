Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00.45 Uhr, erhielt die Polizei Mönchengladbach Kenntnis von einem Einbruch in ein EFH auf der Rudolfstraße. Noch unbekannte Täter gelangten über einen Zaun auf das Grundstück und verschafften sich Zugang zu einer angebauten Garage. Aus dem dort abgestellten Pkw entwendeten sie Schlüssel, mit denen sie die Terrassentür öffnen konnten. Ein Nachbar beobachtete das Geschehen und klingelte an der Haustür, wo ihm von einem unbekannten Mann geöffnet wurde. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Unbekannte in Richtung Burggrafenstraße. Der zweite Tatverdächtige flüchtete durch den Garten. Neben den Schlüsseln wurden eine Bankkarte und ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

2.

Ein Unbekannter nutzte die Abwesenheit des Inhabers einer Erdgeschoßwohnung auf der Rheydter Straße zu einem Einbruch. Dieser stellte am Samstag, gegen 14.45 Uhr, nach seiner Rückkehr fest, dass der Unbekannte ein auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt hatte und so einsteigen konnte. Das Diebesgut steht noch nicht fest.

3.

Am Samstagvormittag wurde durch Bewohner festgestellt, dass Unbekannte vergeblich versucht hatten, eine Haustür zu einem Mehrfamilienhaus auf der Aachener Straße aufzuhebeln.

4.

Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurde ein Einbruch in ein anderes Mehrfamilienhaus auf der Aachener Straße festgestellt. Nachdem der unbekannte Täter unbemerkt in den Hausflur gelangen konnte, hebelte er eine Wohnungstür auf und entwendete einen PC und eine Spielkonsole.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

