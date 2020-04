Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Schwerin (ots)

Am heutigen Tag kam es in Schwerin, An der Crivitzer Chaussee Höhe der Fußgängerfurt zur Gutenbergstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Der Fahrradfahrer überquerte mit seinem Fahrrad aus Richtung des Faulen Sees kommend die Fußgängerfurt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zu einer Kollision mit einem PKW, welcher die Straße An der Crivitzer Chaussee stadteinwärts befuhr. Der Fahrradfahrer wurde schwerverletzt ins Klinikum gebracht. Die Kraftfahrzeugführerin erlitt einen Schock. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße An der Crivitzer Chaussee für den Verkehr, aus Richtung des Zoos kommend in Richtung stadteinwärts fahrend, kurzzeitig gesperrt. Aileen Höcker Polizeimeisterin Polizeihauptrevier Schwerin Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell