Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

An drei Tatorten haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag, 8. April, Einbruchsversuche in Geschäftsräume unternommen.

Gegen 2.30 Uhr brachen sie mit einem Hebelwerkzeug durch die Tür zu einem Büro an der Hauptstraße im Stadtteil Rheydt auf. Drinnen durchsuchten sie einen Raum nach Beute. Der Umfang möglichen Diebesguts ist der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend bekannt. Möglicherweise hielt die durch einen Bewegungsmelder ausgelöste Alarmanlage die Täter von der weiteren Tatbegehung ab.

Zwischen 5.30 und 6 Uhr versuchten unbekannte Täter, die Eingangstür einer Arztpraxis an der Gartenstraße in Rheydt gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang: Ein herbeigeeilter Nachbar, der auf die verdächtigen Geräusche aufmerksam geworden war, veranlasste die Täter zur Flucht.

Irgendwann zwischen 16.45 und 7 Uhr gelang es Einbrechern, in ein Geschäft an der Straße Siepensteg in Dahl einzudringen. Dort wurden Bargeld und Waren entwendet.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell