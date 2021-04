Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diverser Schmuck als Diebesgut - Täter schlägt Schaufenster mit Gullydeckel ein

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Samstag, 3. April, 14 Uhr und Mittwoch, 7. April, 7 Uhr haben sich ein oder mehrere Täter Zugang in die Verkaufsräume eines Juweliers auf der Sandradstraße verschafft, indem sie einen Gullydeckel durch die Schaufensterscheibe warfen. Durch das entstandene Loch drangen sie in das Geschäft und schlugen dort mehrere Glasvitrinen ein. Es wurde diverser Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Anschließend verließen der oder die Täter den Tatort auf gekommenem Wege.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

