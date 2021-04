Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickbetrüger unterwegs: Mann und Frau geben sich als Mitarbeiter vom Wasserwerk aus

Mönchengladbach (ots)

Unter dem Vorwand die Wasserleitungen auf Corona-Viren prüfen zu müssen, gelang es einem Gespann aus Mann und Frau am Donnerstag, 8. April, gegen 13.50 Uhr sich Zutritt zu einer Wohnung an der Brückenstraße in Mülfort zu verschaffen. Unter Vorhalten eines vermeintlichen Ausweises als Mitarbeiter vom Mönchengladbacher Wasserwerk gewährte die dort wohnhafte 80-Jährige den beiden Einlass. Nach Angaben der Geschädigten drehte der Mann die Wasserhähne in den verschiedenen Räumen auf, während die Frau die Geschädigte in Gespräche verwickelte, um sie so räumlich vom Mann zu trennen. Geistesgegenwärtig rief die ältere Dame ihre Tochter an, um sie über den Besuch zu informieren. Diese wiederum benachrichtigte sofort die Polizei. Als die ältere Dame dem Betrüger-Gespann mitteilte, dass ihre Tochter die Polizei informiert hätte, stürmten die Beiden aus der Wohnung.

Zeugenaussagen zufolge stiegen die Trickbetrüger in einen weißen Transporter mit roter Aufschrift, um den Tatort gegen 14.10 Uhr in unbekannte Richtung zu verlassen. Außerdem wurde das Gespann wie folgt beschrieben: Beide zwischen 30 und 40 Jahren. Die Frau schlanker Statur hatte lange dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, trug eine graue Jacke und schwarze Leggings und soll "Mönchengladbacher Platt" gesprochen haben. Der Mann hingegen hatte eine Halbglatze und war korpulenter Natur mit einem rundlichen Bauch. Er soll einen Wasserpumpenzangen-ähnlichen Gegenstand bei sich getragen haben.

Später stellte sich heraus, dass die Geldbörse der 80-Järhigen scheinbar geöffnet und ein niedriger dreistelliger Geldbetrag daraus entwendet wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

