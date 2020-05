Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ansammlungen von Jugendlichen am "Plankenkopf"; Polizei-präsidium Mannheim richtet Ermittlungsgruppe beim Haus des Jugend-rechts ein; Pressemitteilung Nr. 4

Mannheim (ots)

Sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend kam es am "Plankenkopf" in der Innenstadt zu Ansammlungen von Personen zumeist im Jugend- und Heranwachsendenalter. Aus diesen Zusammenkünften heraus fielen einzelne Gruppen durch Aggressivität gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten auf. Tätliche Angriffe, Böllerwürfe oder Schüsse aus einer Schreckschusspistole wurden registriert. Insgesamt sechs Tatverdächtige im jugendlichen Alter wurden bereits vorläufig festgenommen.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungsgruppe "Plankenkopf" unter der Leitung des "Haus des Jugendrechts" eingerichtet, die aus neun Mitgliedern besteht. In die Ermittlungen sind auch Datenanalysten für Recherchen und Auswertungen in "Sozialen Medien" und Jugendsachbearbeiter des "Haus des Jugendrechts" des Polizeipräsidiums Rheinpfalz aus Ludwigshafen eingebunden. Erste Recherchen haben ergeben, dass über das vergangene Wochenende der "Plankenkopf" Anziehungspunkt für Mannheimer und Ludwigshafener Jugendliche war.

Mehrere Zeugenhinweise gingen bereits zu den Ereignissen ein. Insbe-sondere hinsichtlich der Person, die die Schüsse aus der Schreckschusspistole abgab, liegen den Ermittlern erste vielversprechende Informationen vor.

Personen, die Zeugen der Ereignisse am Freitag- und am Samstagabend wurden und Informationen sowie Videoaufnahmen insbesondere zu den Schüssen aus der Schreckschusspistole übermitteln können, werden ge-beten, sich an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder per E-Mail an mannheim.pp.eg-plankenkopf@polizei.bwl.de an die Ermittlungsgruppe "Plankenkopf" beim Polizeipräsidium Mannheim zu wenden.

