POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fensterbänke auf Wanderparkplatz entsorgt - Polizei sucht Zeugen - Bild

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis

Unbekannte haben am Rande des Wanderparkplatzes "Weißer Sandweg" an der Landesstraße 2311 alte Fensterbänke aus hellbraunem Kunststein illegal entsorgt. Ein Förster hatte die Polizei am Sonntag gegen 13.30 Uhr darüber informiert. Bei der Überprüfung wurden weit über ein Dutzend der Bänke in den Maßen 100 x 30 cm vorgefunden. Die Stadtverwaltung wurde informiert. Zeugen, die in der zurückliegenden Zeit verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz bemerkt haben bzw. die sachdienliche Hinweise auf eine entsprechende Baustelle geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

