Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand eines Anbaus- Feuer durch Zeugen entdeckt

Löhne (ots)

(sls) Am späten Freitagabend (28.3.) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Koblenzer Straße in Löhne gerufen. Zeugen hatten gegen 23:20 Uhr die Feuerwehr informiert, da sie eine starke Rauchentwicklung aus einem gemauerten Anbaus einer Gaststätte bemerkten. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich vor dem Ausbruch des Feuers augenscheinlich eine Gruppe von Jugendlichen im Biergarten der Gaststätte aufhielten und dort lauthals randalierten. Sie schmissen Stühle und Tische um. Kurze Zeit später wurde durch die Zeugen die Rauchentwicklung hinter der Zugangstür des Anbaus bemerkt. In wie weit die Personen in möglichen Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Überprüfung der Brandursache dauert noch an. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Brand oder auch zu den Personen im Vorfeld des Brandes machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

