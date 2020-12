Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Lauffen am Neckar: Motorradfahrer übersehen

Scheinbar übersah ein 71-Jähriger einen Motorradfahrer und verursachte am Freitagmittag einen Unfall. Gegen 12 Uhr befuhr der Mann mit seinem Porsche die Raiffeisenstraße und wollte in die abknickende Vorfahrtsstraße "Im Brühl" einfahren. Hierbei übersah er vermutlich einen vorfahrtsberechtigten Pkw und den 16-Jährigen Leichtkraftradfahrer. Der Pkw konnte dem Porsche noch ausweichen, während der Jugendliche mit seinem Gefährt mit dem Wagen zusammenprallte. Durch den Aufprall kam der 16-Jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Brackenheim: Auffahrunfall mit verletzter Person

Bei einem Auffahrunfall am Samstagmorgen in Brackenheim wurde eine Frau leicht verletzt. Gegen 9.30 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem VW Caddy die Stockheimer Straße hinter einem Mercedes. Auf der Höhe des dortigen Recyclinghofs hielt die 59-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt zum Linksabbiegen an. Dies übersah der Mann scheinbar und fuhr mit seinem Wagen auf das Auto der Frau auf. Durch den Aufprall wurde die Frau verletzt.

Leingarten: Betrunkener Unfallverursacher

In der Nacht auf Sonntag prallte ein betrunkener Audi-Fahrer gegen einen in Leingarten geparkten Pkw. Der 32-Jährige befuhr mit seinem Wagen den Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Eppinger Straße und kollidierte gegen 23.45 Uhr mit dem dort abgestellten Skoda. Bei der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der Unfallfahrer betrunken war. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille. Daraufhin musste der 32-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben.

Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Sonntagnachmittag mit seinem Fahrzeug einen auf einem Parkplatz in Neckarsulm abgestellten Pkw und fuhr davon. Gegen 16 Uhr stand der VW Up auf dem Parkplatz in der Stuttgarter Straße. Zu diesem Zeitpunkt beschädigte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den abgestellten VW. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern fuhr er davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Gundelsheim: 13.000 Euro Sachschaden

Am Freitagvormittag touchierte ein Transporter einen entgegenkommenden Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Gegen 11 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Ford Transit von Obrigheim kommend in Richtung Gundelsheim. In einer Linkskurve geriet der Kastenwagen zu weit nach links und streifte den entgegenkommenden Audi A4 eines 35-Jährigen. Dadurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Untereisesheim: Gartenhütte in Brand

Die Polizei und Feuerwehr rückten am späten Samstagabend zu einem Brand einer Gartenhütte im Bereich der Kirschenstraße in Untereisesheim aus. Gegen 22.45 Uhr stand die Gartenhütte im Gewann "Obere Dornet" im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand mit elf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen. Durch den Brand entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Abstatt: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Rund 21.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag in Abstatt. Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem Lkw die Abstatter Straße zwischen Happenbach und Abstatt wollte nach rechts auf ein dortiges Firmengelände einbiegen. Hierzu setzte der Lkw-Fahrer den rechten Blinker und holte über die Gegenspur aus. Eine dahinterfahrende 28-Jährige deutete scheinbar die Situation falsch und versuchte mit ihrem Audi Q3 rechts an dem Lkw vorbeizufahren. Da der Lkw nach rechts abbog, kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Durch den Unfall wurde niemand verletzt und es entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Ellhofen: Betrunken Auto gefahren und Unfall verursacht

Ein Betrunkener verursachte am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Gegen 13.30 Uhr befuhr der 61-Jährige mit seinem VW Golf die Bundesstraße 39a, die sogenannte Querspange, und überholte einen vor ihm fahrenden Traktor. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Verkehr, zog wieder auf seine Fahrspur und kollidierte mit dem hinteren linken Rad der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern bremste das entgegenkommende Auto bis zum Stillstand ab. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 61-Jährige betrunken war. Ein Ankohltest ergab zwei Promille. Anschließend musste der Mann in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Mann musste direkt nach dem Unfall seinen Führerschein abgeben.

A6 / Heilbronn: Über Trümmerteile gefahren - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter kollidierte am Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 6 mit einer Leitplanke, verstreute dadurch mehrere Trümmerteile auf den Fahrbahnen und fuhr davon. Gegen 6.15 Uhr befuhren mehrere Autos die Autobahn in Richtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn- Untereisesheim überfuhren mindesten vier Autos die Trümmerteile. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich aufgrund der Trümmerteile um einen dunklen Lkw der Marke Mercedes Actros handeln. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem Lkw machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Weinsberg, Telefon 07134 5130, in Verbindung zu setzen.

