Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 06.02.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Meldungen

Delikte/Straftaten:

Heinsberg - Einbrüche

Bislang unbekannte Täter drangen am 04.02.2021, in der Zeit 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Ackerbrucher Straße ein und entwendeten Bargeld.

Im Tatzeitraum 05.02.2021, 04:50 Uhr bis 14:30 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Pestalozzistraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Übach-Palenberg - Fahrzeugaufbruch

An einem auf der Straße "Heidberg" abgestellten Pkw, VW, wurde am 05.02.2021, 10:00 Uhr - 11:30 Uhr, die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell