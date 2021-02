Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz-Gerderath (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zum Donnerstag (4. Januar), zwischen 21 Uhr und 7 Uhr, in einen Pkw ein, der an der Straße Weidbruchsweg parkte. Sie entwendeten daraus hochwertiges Werkzeug sowie einen Laptop.

