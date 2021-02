Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Schulen

Geilenkirchen-Bauchem/-Beeck (ots)

Am 28. Januar (Donnerstag) beschädigten unbekannte Täter mehrere Fenster einer Schule in Bauchem, an der Straße Gemeindeberg. Ebenfalls am 28. Januar wurde die Eingangstür der ehemaligen Schule in Beeck, an der Pestalozzistraße, beschädigt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell