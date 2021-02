Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustelle

Wassenberg (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (3. Februar) 18.30 Uhr und Donnerstag (4. Februar), 7 Uhr, drangen unbekannte Personen in eine Baustelle am Birkenweg ein. Dort entwendeten sie fast 100 Meter Kabel.

