Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau durch Jugendlichen attackiert

Wassenberg (ots)

Am Dienstag (2. Februar), gegen 19.50 Uhr, kam es an der Kreuzung Heinsberger Straße/ Brühlstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 54-jährigen Frau aus Wassenberg und einem unbekannten Jugendlichen. In Anschluss schubste der Jugendliche die Frau und versuchte nach ihr zu treten. Dabei streifte er ihren Arm und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Der Jugendliche soll männlich, zirka 15 bis 16 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er sprach hochdeutsch, hatte kurze blonde Haare und war mit einem dunkelgrauen Kapuzenpullover, einer dunklen Jacke sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Er führte ein Damenfahrrad mit sich, an dem eine Kinderhupe angebracht war. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Auseinandersetzung in Verbindung stehen könnten oder die Identität des Jugendlichen kennen, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Hückelhoven in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

