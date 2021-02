Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feuerlöscher gestohlen und Feueralarm ausgelöst

Hückelhoven (ots)

Am Dienstag (2. Februar), zwischen 18.05 und 18.20 Uhr, lösten Unbekannte in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes an der Straße Am Landabsatz ohne Grund den Feueralarm aus. Zudem stahlen sie einen dort angebrachten Feuerlöscher. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Hückelhoven in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell