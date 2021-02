Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Region - Zu schnell unterwegs

Mehrere Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit ahndete die Polizei am Dienstag und am Mittwoch in der Region.

(BC) Eine 46-Jährige stoppte die Polizei am Dienstag bei Achstetten, weil sie anstatt der erlaubten 120 mit 139 km/h auf der B30 fuhr. Dort war auch ein 19-Jähriger zu schnell. Er wurde mit 154 km/h gemessen und war zudem nicht angegurtet. Zwischen Achstetten und Burgrieden beanstandete die Polizei am Dienstag fünf weitere Fahrer. Sie fuhren bei erlaubten 70 zwischen 20 und 32 km/h zu schnell. In Biberach hielten sich fünf Fahrer in der Memminger Straße nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts. Sie fuhren zwischen 21 und 31 km/h zu schnell.

(GP) Bei Aichelberg kontrollierte die Polizei am Dienstag die Geschwindigkeit auf der Autobahn 8. Dort waren sechs Autofahrer bei erlaubten 120 zwischen 141 und 161 km/h unterwegs. Ebenfalls sechs Verstöße ahndete eine Polizeistreife am Dienstag auf der Umgehungsstraße bei Donzdorf. Sie fuhren bei erlaubten 70 Stundenkilometern mindestens 21 km/h zu schnell. Zwei Fahrer hielten sich zwischen Heiningen und Göppingen nicht an die erlaubten 70. Sie wurden am Dienstag von der Polizei mit 98 und 102 km/h gemessen.

Zwischen 121 und 135 km/h fuhren drei Autofahrer am Mittwochmorgen bei Ehingen. Sie waren bei erlaubten 100 auf der Bundesstraße zwischen Ingerkingen und Sontheim unterwegs.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

