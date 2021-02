Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Arbeitsunfall mit schweren Verletzungen

Am Montag kam ein 46-Jähriger mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Kurz vor 13 Uhr war ein 46-Jähriger mit Arbeiten an einem Metallteil in einer Firma in der Zwiefalter Straße beschäftigt. Hinter ihm sollte gerade eine Metallkiste von einem Kran abgesetzt werden. Dabei löste sich die Metallkiste und fiel auf den 46-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

+++++++ 0198978

