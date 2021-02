Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Aufs Handy geschaut und ohne Gurt

42 Verstöße stellte die Polizei bei Kontrollen am Montag in der Region fest.

Den Fokus legte die Polizei bei ihren Kontrollen auf Fahrzeuglenker die während der Fahrt nicht angeschnallt waren oder ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten.

Insgesamt stellten die Beamten 24 Fahrzeuglenker fest, die während der Fahrt abgelenkt waren. Denn das Handy am Steuer beeinträchtigt die Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen stark. In nur 1 Sekunde legt ein Fahrzeug bei 50 km/h bereits etwa 14 Meter zurück. Deshalb kontrolliert die Polizei täglich abgelenkte Fahrer. Folgende Verstöße stellte die Polizei fest: Laupheim (2), Göppingen (6), Geislingen (3), Kuchen (2), Heidenheim (3), Ulm (4), Ehingen (4).

18 Gurtmuffel müssen nun auch mit Bußgeldern, da sie ohne Sicherheitsgurt im Straßenverkehr unterwegs waren. Sieben Autofahrer fuhren in Eislingen ohne Gurt. Weitere Verstöße stellte die Polizei in Ulm (6), Laupheim (2), Heidenheim (2), Ehingen (1) fest. Sie appelliert an das Anlegen von Gurten. Ein Sturz aus zehn Metern ist kaum zu überleben. Er entspricht aber einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

