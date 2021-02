Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Von der Fahrbahn abgekommen

Neben der Straße landete am Montag ein Autofahrer bei Bad Buchau.

Ulm (ots)

Der 56-Jährige fuhr kurz nach 9.30 von Bad Buchau in Richtung Landesstraße 275. In einer scharfen Linkskurve war er wohl einen kurzen Moment nicht aufmerksam und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und landete im Graben. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer des VW nicht. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

