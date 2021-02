Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/Mietingen - Fahrt unter Drogen

Für zwei Autofahrer endete die Fahrt am Montag in Laupheim und Mietingen.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr standen Polizisten in Mietingen in der Hauptstraße. Ihnen näherte sich ein BMW und die Beamten wollten das Auto einer Kontrolle unterziehen. Der 19-Jährige Fahrer dachte nicht daran anzuhalten. Er gab stattdessen Gas und flüchtete. Die Polizisten verfolgten den Flüchtenden. In Schönebürg stoppten sie den BMW und nahmen den 19-JÄhrigen vorläufig fest. Der Stand unter dem Einfluss von Drogen. Das bestätigte auch der Drogentest.

In Laupheim endete kurz vor 16 Uhr die Fahrt für einen 22-Jährigen. Den kontrollierten Polizisten im Parkweg. Auch er stand unter dem Einfluss von Drogen. Nach einem Drogentest nahm ein Arzt dem VW-Fahrer Blut ab.

"Ob legale Drogen wie Alkohol und Medikamente oder illegale Drogen wie Rauschgifte, sie gehören nicht in den Straßenverkehr", sagt die Polizei. Ein Fahrzeug zu führen fordert die höchste Konzentration des Fahrers. Das ist unter Drogeneinfluss nicht möglich. Die Polizei rät deshalb, unter Drogeneinfluss auf das Fahren gänzlich zu verzichten. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 0199143 0198065

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell