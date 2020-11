Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-List: Polizei nimmt Randalierer fest

HannoverHannover (ots)

In der Montagnacht, 23.11.2020, hat eine Gruppe betrunkener Heranwachsender gegen 23:15 bis 23:30 Uhr in der hannoverschen List randaliert. Es wurden drei geparkte Autos beschädigt und Dachziegel von einer Baustelle in der Hauffstraße zerstört. Anwohner riefen die Polizei, die die mutmaßlichen Täter in der Nähe festnahm.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion (PI) Hannover meldeten mehrere Anwohner bereits gegen 23:15 Uhr vier lautstarke mutmaßlich Jugendliche in der Klopstockstraße Ecke Hauffstraße. Neben der nächtlichen Lärmbelästigung befürchteten sie auch folgende Sachbeschädigungen.

Kurz danach beobachteten Zeugen, wie die Personen Dachziegel umherwarfen und mit einem langen Gegenstand auf geparkte Pkw einschlugen. Die alarmierte Polizei stellte schließlich zwei junge Frauen (18 und 20 Jahre) in der Gorch-Fock-Straße Ecke Hinrichsring und einen 18-Jährigen in der nahegelegenen Walter-Flex-Straße. Die vierte Person traf die Polizei zunächst nicht an.

Ein Interventionsteam der PI Besondere Dienste unterstützte die PI Hannover bei ihren Maßnahmen am Einsatzort. Nahe der Baustelle in der Hauffstraße stellten die Polizeibeamten eine zerstörte Seitenscheibe bei einem geparkten VW fest. In der Walter-Flex-Straße beschädigten die mutmaßlichen Täter beide Außenspiegel eines Mercedes A160. Ein weiterer geparkter VW Fox wies Schäden am Außenspiegel auf.

Alle drei Personen waren bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei teils erheblich alkoholisiert, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Hause begleitet. Die Polizeiinspektion Hannover leitete insgesamt vier Strafverfahren gegen die drei Personen und gegen einen vierten unbekannten Mann ein. /nzj

